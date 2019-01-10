Kitap kurtlarına Başkan Bozbey'den ödül

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nden en fazla ödünç kitap alan belediye çalışanları ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi, kitap okuyan çalışanları ödüllendiriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla, personeli tanıma, takdir etme ve ödüllendirme sistemi kapsamında Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nden en fazla ödünç kitap alan personeli belirledi. Kütüphanelerden en çok ödünç kitap alan Nilsun Tekin, Ömer Gökçe, Abdullah Koca, M. Ali Çetin ve Arzu Yıldızkaya'yı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kutladı. Kitap tutkunlarıyla makamında biraraya gelen Bozbey, 5 personele hediye çeki verdi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 5 kütüphane bulunduğunu belirten Bozbey, amaçlarının her yaştan insanı kitaplarla buluşturmak olduğunu söyledi. Bozbey, belediye çalışanlarını da kitap okumaya teşvik etmek istediklerini ve bu amaçla böyle bir uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, kütüphanelerden kitap alan çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etti.