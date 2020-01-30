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Kitap okuyana ulaşım bedava kampanyasına büyük ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla düzenlenen kampanya büyük ilgi gördü.

Büyükşehir'e ait kütüphanelerden kitap alan okurlar, otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart kazanıyor. Şehir Kütüphanesi önüne sabahın ilk saatlerinde gelen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.


Eğitim başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması maksadıyla farklı bir kampanyaya imza attı. ‘Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlara şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart veriliyor. Böylece kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmeleri için yapacakları ulaşım masrafı da Büyükşehir tarafından karşılanmış oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın toplumun bütün kesimlerine kitap sevgisinin aşılanması hedefiyle başlattığı kampanyaya öğrenciler büyük alaka gösterdi. Öğrenciler sabahın ilk ışıklarında Şehir Kütüphanesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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