Kız arkadaşı hakkında konuşan arkadaşını öldüren çocuğa 11 yıl 8 ay ceza

Bursa'da kız arkadaşı hakkında olumsuz konuştuğu gerekçesiyle yakın arkadaşı Deniz Varol'u (16) öldüren çocuk sanığa, kasten adam öldürmek suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı'nda meydana geldi. Deniz Varol ile arkadaşı N.G., gece saatlerinde Merinos Parkı'nda oturup sohbet etmeye başladı. Deniz Varol, arkadaşı N.G.'nin kız arkadaşı hakkında olumsuz cümleler kurdu. Bu duruma sinirlenen N.G., belinden çıkardığı bıçakla Deniz Varol'u göğsünden ve karnından bıçakladı. N.G., olay yerinden kaçarken, Deniz Varol kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden geçenler durumu fark ederek 112'ye haber verdi. Sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Deniz Varol'u Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Varol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde “adam öldürmek” suçundan yargılanmasına başlanan N.D, "Deniz benim yakın bir arkadaşım. Gece Merinos Parkı'nda oturuyorduk. Daha sonra yakın bir süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri-geri konuştu. Önce sözlü kavga ettik, sonra daha ileriye gitti. Ben de sinirlendim, 2 yerinden bıçakladım. Evime kaçtım, olaydan 1 saat sonra polis beni evimden gözaltına aldı" dedi.

Sanığın avukatları, müvekkillerinin suçu tahrik altında işlediğini, olay tarihinde yaşının küçük olmasının dikkate alınarak, verilecek cezanın ardından tahliyesini istedi. Sanık N.G. ise son sözünde, “Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra olayın tahrik altında işlendiği, sanığın olay tarihinde yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi halini göz önüne olarak cezasını 11 yıl 8 aya indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.