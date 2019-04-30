Kızamık şüphesiyle boşaltılan sağlık ocağıyla ilgili açıklama

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kızamık şüphesiyle boşaltılan Aile Sağlığı Merkezi'nin karantinaya alınmasının söz konusu olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızamık tanısı için tetkik sonuçları beklenilmektedir. Halk sağlığı açısından konu ile ilgili gereken tüm tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan 3 No'lu Sağlık Ocağı kızamık vakası görülmesi sebebiyle boşaltıldı. Olayla ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İnegöl ilçesi Hamidiye Aile Sağlığı Merkezi'ne, muayeneye gelen çocuk hastada kızamık şüphesi olması nedeni ile hekim tarafından konu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olup, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınmıştır. Aile Sağlığı Merkezimizde ise olası kızamık şüphesi nedeni ile muayeneye gelen diğer vatandaşlarımız adına önlem olarak, hastanın muayene edildiği oda ve koridorlar 2 saat boyunca havalandırılmıştır. Aile Sağlığı Merkezi'nin karantinaya alınması söz konusu değildir. Kızamık tanısı için tetkik sonuçları beklenilmektedir. Halk sağlığı açısından konu ile ilgili gereken tüm tedbirler alınmıştır. Kamu oyuna saygı ile duyurulur." ifadesinde bulunuldu.