Kızılay Haftasında kan bağışladılar

Bu akşam 19.00'a kadar kan bağışlarının kabul edileceği kampanyaya Belediye Başkanı Alper Taban da kan bağışında bulunarak destek verdi.

İnegöl Belediyesi, her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftasına özel kan bağış kampanyası düzenledi. Kızılay işbirliği ile İnegöl Belediyesi önünde başlayan kan bağış kampanyasına, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Bu akşam 19.00'a kadar sürecek kan bağış kampanyasına destek olmak amacıyla Belediye Başkanı Alper Taban da Kızılay tırını ziyaret ederek kan verdi.

Beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle Kızılay kan bağış tırını ziyaret eden Taban, burada bir açıklama da yaptı. İzmir depremi hakkında konuşan Başkan Taban, “Güzel bir günde, belediye binamızın önünde Kızılay Kan Bağış Aracından sizlere sesleniyoruz. İzmir'de bir deprem yaşadık. Burada kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Bundan dolayı çok üzgünüz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu konuda tüm şehirlerimiz olarak bizler de İnegöl'ümüzde bu konuda daha duyarlı, dikkatli ve atılması gereken adımlar noktasında sürece daha sıkı bir şekilde eğilmiş olacağız. Bununla ilgili afet riskini yönetme ve afetlerle mücadele konusunda bir eylem planı oluşturdu. Beraberinde bu eylem planını adım adım hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Kan bağış kampanyası hakkında da konuşan Taban, “Ülkemizde her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arası Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. Bizler de bugün AK Parti ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla kan bağış alanımıza geldik. Burada hem hal hatır sorup kan bağış kampanyasını duyuralım hem de bizler de kan bağışında bulunalım istedik. Dolayısıyla sadece afetler olduğunda değil, bu tür ihtiyaçları normal zamanlarda önden karşılamak lazım. Kızılay da bu konuda profesyonel çalışan kurumlarımızdan biri. Destek olmak gerektiğine inanıyorum. Nihayetinde vermiş olduğunuz kan bugün bir kan bankasına kaldırılıyor olabilir ama ihtiyaç duyulduğunda hayat kurtarma noktasında en büyük katkıyı sizler, bizler sağlamış oluyoruz. Bu anlamda daha duyarlı ve bilinçli birer vatandaş olmamız gerektiğine inanıyorum. Kızılay yöneticimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızı da belediyemiz önündeki kan bağış tırına davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Taban, açıklama sonrası kan bağışında da bulunarak kampanyaya destek verdi.