Kızılay kar bereketini yüreklere taşıdı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, soğuk hava ve kar yağışının etkisini göstermeye başladığı hafta sonunda da sahadaydı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz önderliğinde Türk Kızılay Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Çalışkan, Talha Özer, Türk Kızılay Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Muvaffak Kaya ve Enes Ertekin ile gönüllüler ihtiyaç sahiplerine gıda ve yardım malzemesi dağıttı.

Kar yağışının başladığı pazar günü Kızılay ekipleri, günlük hayatın kardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren görevlileri ziyaret ederek, ikramlarda bulundu. Pandemi ve kış şartlarında kimsenin mağdur olmaması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, şehrin dört bir yanına iyiliği ve paylaşımı taşırken bu yolda kendilerine destek veren bağışçılara ve Türk Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.