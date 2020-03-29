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Kızılay saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bursa Valiliği bünyesindeki Vefâ Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Gürsu, Kestel ve Yenişehir Kaymakamlıklarına ulaştırıldı.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler ile birlikte Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Türk Kızılay ve şubelerinin Covit 19 salgını tehlikesine karşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretler sırasında aynı zamanda Kaymakamlıklara, ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa Valiliği bünyesindeki Vefâ Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri teslim edildi.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Davut Gürkan, Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelere ve bireylere ulaşarak Türk Kızılay'ın merhamet elini uzatabilmek için tüm ekipleri ile sahada olduklarını belirtti. İyilik hareketlerine hayırları ile destek veren bütün bağışçılarına teşekkür eden Davut Gürkan, dünyayı saran salgın tehdidi karşısında gerek Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda başlatılan hareketle tüm kurumların ve her gün sahada olan Türk Kızılay ekiplerinin çalışmaları ile bu süreçte şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, umut olmaya devam edeceklerini belirtti.

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