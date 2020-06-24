Kızılay sel bölgesinde

Türk Kızılay Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan, can ve mal kaybına sebep sel felâketinde yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge halkına sıcak yemek ve ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri ile hijyen setleri dağıtan Türk Kızılay Bursa ekipleri, âfetzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, âfetten zarar gören vatandaşlara ve bölgede hizmet veren ekiplere üç öğün olmak üzere yiyecek ikramları ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri ile hijyen setleri dağıtımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölgede oluşan felâketin ardından yaraların bir ân önce sarılması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade eden Davut Gürkan, olayda yaşanan can kayıplarından dolayı bölge ve Bursa halkına başsağlığı diledi.