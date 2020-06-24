İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay sel bölgesinde

Türk Kızılay Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felâketi ile birlikte bölge halkına destek olmak maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Türk Kızılay Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan, can ve mal kaybına sebep sel felâketinde yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge halkına sıcak yemek ve ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri ile hijyen setleri dağıtan Türk Kızılay Bursa ekipleri, âfetzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.


Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, âfetten zarar gören vatandaşlara ve bölgede hizmet veren ekiplere üç öğün olmak üzere yiyecek ikramları ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri ile hijyen setleri dağıtımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölgede oluşan felâketin ardından yaraların bir ân önce sarılması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade eden Davut Gürkan, olayda yaşanan can kayıplarından dolayı bölge ve Bursa halkına başsağlığı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.