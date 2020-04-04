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Kızılay vatandaşın yanında

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren, yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren, yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.


Şube Başkanı Mustafa Eren, “Koronavirüs salgını ile ilgili zor durumda kalan vatandaşlarımızın her zaman yanında olan Türk Kızılay Mustafakemalpaşa Şubesi, yardım çalışmalarını Vefâ Destek Grubu bünyesinde sürdürüyor. Yardımlarda verimliliğin sağlanması için dağıtım tek elden kaymakamlığımız üzerinden yapılmaktadır. Şu ana kadar yaptığımız yardımlar 393 adet kavurma ve kıyma, 242 erzak paketidir. Hemşerilerimize saygıyla duyurulur” dedi.

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