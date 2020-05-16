Kızılay'dan bin 100 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 157 personeli ve 63 araçla bin 100 aileye gıda kolisi dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere el uzattı. 63 araç ve 157 personeliyle hazır halde bulunan Türk Kızılay Bursa Şubesi harekete geçerek, Bursa'nın çeşitli noktalarına gıda kolisi yardımında bulundu. Kızılay ekibi gıda erzak dağıtımı, her akşam binlerce noktaya sıcak yemeklerin verilmesi ve işsiz kalanlara nakit yardımı yapılması dışında çocukları da unutmadı.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve bayramlık giysiler dağıtan ekipler, bir kez daha gönülleri fethetti. Türk Kızılay'ın 152 yıldır hem devletin hem de milletin yanında olduğunu belirten Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Kızılay Genel Merkezinin 50 milyona yakın bir bütçe ayırdığını ve 10 milyona yakın vatandaşın ihtiyaçlarını giderme konusunda seferber olduklarını dile getirdi. Bursa'da da vatandaşın her daim yanında olduklarının altını çizen Gürkan, Bursa'da bu bin ailenin yanı sıra, binlerce aileye gıda yardımında bulunacaklarını ifade etti.