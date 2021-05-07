Kızılay'dan önemli çağrı

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden kan bağışı çağrısı geldi. Şube Başkanı Özcan Susmaz, “Ramazan ayı ve tam kapanma dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle kan bağışı oranlarında azalma yaşıyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç bu yüzden tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Nihat Çakır, Ramazan ayı ve tam kapanma kısıtlamaları sürecinde kan stoklarında azalma yaşandığını söyledi. Kan bağışlarında aşağı yönde eğilim olduğunu belirtmek ve kan bağışı çağrısı yapmak adına Kızılay Kan Bağış aracı önünde basın açıklaması yapıldı.

COVID-19 nedeniyle kan ve immün plazma gereksiniminin arttığını ifade eden Özcan Susmaz, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Susmaz, “Kan bilindiği üzere acil değil sürekli bir ihtiyaç ve laboratuvarlarda üretilemeyen hayati bir sıvıdır. Yalnızca insan insana bağışlarsa şifa olabiliyor. 1 ünite kan vermek demek 3 kişiye can olmak demek. Gerek Ramazan Ayı'nın etkisi gerekse tam kapanma dönemi yaşadığımız bugünlerdeki sokağa çıkma yasakları kan bağışlarında bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. Bizler değerli kan bağışçılarımızı bu dönemlerde kan bağışıyla ilgili biraz daha fedakarlık yapmaya davet ediyoruz. Bağış yapmak isteyenler en yakın lokasyonu seçerek oluşturdukları mobil randevu çıktısını güvenlik güçlerimize gösterdikleri takdirde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabiliyorlar. Ramazan münasebetiyle Heykel kan bağış noktamız gece saat 00.00'e kadar açık. Vatandaşlarımız sahurdan önce ve iftardan sonra da kan bağışı yaparak, stoklarımızın dolmasına yardımcı olabilir ve kan gibi hayati bir ihtiyaca hasıl olanlara destek olabilirler. Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu bu günlerde, sürekli ihtiyaç duyulan kan stoklarındaki düşüşü hep birlikte engelleyelim ve bağışlayacağımız kanlarla birbirimizin ‘Kan Dostu' olalım” dedi.

“Kan stoklarında düşüş var"

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Nihat Çakır da kan stoklarının son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Çakır, “Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığından aldığı yetki ile toplumun ihtiyacı olan kanı, çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak; nitelikli, güvenli ve uluslararası standartlarda toplamak, gerektiğinde en güvenli koşullarda dağıtımını sağlamak yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Kızılay bugün, ülkemizin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor ancak tüm dünyada kriz haline gelen COVID-19 salgınına karşı büyük mücadele verdiğimiz son bir yılda ne yazık ki kan stoklarımız yıllık dönemsel normallere ulaşamadı. Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi olarak kan bankacılığı alanında yürüttüğümüz faaliyetlerin sürekliliği için stok seviyemizin 5 bin ünitenin üzerinde olması oldukça önemli. Bilindiği üzere kanın kaynağı yalnızca insan ve bağış dışında bir temin yöntemi bulunmamaktadır. Ayrıca COVID-19 vaka sayılarıyla birlikte immün plazma ihtiyacının da artmış olması sebebiyle kan ve immün plazma bağışlarının önemi daha da yüksek. Bugüne kadar ülke genelinde 140 bin civarında immün plazma bileşeni hastalara nakledildi ve yoğun bakımdaki COVID-19 hastaları için de ihtiyaç yüksek seviyelerde devam ediyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız http://www.kanver.org linki üzerinden randevu oluşturabilirler” şeklinde konuştu.