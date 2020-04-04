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Kızılay'ın merhamet eli bütün şehri kucaklıyor

Bursa Valiliği bünyesindeki Vefâ Sosyal Destek Grubu ile birlikte Türk Kızılay tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya devam ediyor.


Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler ile birlikte Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar'ı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında kaymakamlıklara, ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa Valiliği bünyesindeki Vefâ Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri teslim edildi.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Davut Gürkan, dünyanın içinde bulunduğu salgın tehdidi karşısında Bursa'da ihtiyaç sahibi ailelere destek verebilmek için bütün ekipler ile sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bu süreçte de bağışları ile Türk Kızılay'ı merhamet elini bağışları ile güçlendiren hayırseverlere teşekkür eden Gürkan, korona salgını ve tehdidin büyüme riskine karşı bütün ekipler ile şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, bu zor günlerde yanlarında olacaklarını söyledi.

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