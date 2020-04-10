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Kızılay'ın merhamet eli salgın tehdidine karşı umut oluyor

Türk Kızılay Bursa şubesi, aralıksız sürdürdüğü saha çalışmaları ile Bursa’daki ihtiyaç sahibi aileleri Covit 19 salgınında da yalnız bırakmıyor.

Türk Kızılay Bursa şubesi, aralıksız sürdürdüğü saha çalışmaları ile Bursa'daki ihtiyaç sahibi aileleri Covit 19 salgınında da yalnız bırakmıyor.


Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızılay, Covit 19 salgını ile mücadele çalışmalarında ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek için Bursa'nın her noktasına ulaşıyor. Bir yandan Bursa Valiliği bünyesindeki Vefâ Destek Grubu ile ilçeler ulaşılırken, diğer yandan da şehrin her noktasından şubelerine ulaşan ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor. İhtiyaç sahiplerine, hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan gıda kolisi ve kıyma, kavurma konserveleri ulaştırılıyor.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, bu süreçte kimsenin mağdur olmaması için şehrin her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. En büyük güç kaynaklarının hayırseverler olduğunun altını çizen Davut Gürkan, Türk Kızılay'a destek vererek ihtiyaç sahiplerine umut veren herkese teşekkür etti.

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