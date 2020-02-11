KKTC'den Bursa'ya kardeş okul

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Kardeş Okul Protokollerinin İmzalanması İle İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Yerinde Görülmesi Projesi” kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir heyet Bursa'ya geldi.

KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen hocanın başkanlığında, Bakanlık uzmanları ve meslek liselerinde görev yapan okul müdürlerinin yer aldığı heyet Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'i makamında ziyaret etti.

Proje kapsamında Bursa'daki okullarda incelemelerde bulunan heyet ile kardeş okul protokolleri imzalandı. Bursa'da eğitim veren Görükle, Osmangazi, Hürriyet, Ovaakça Şarık Tara, Mimar Sinan, Necatibey, Fatih, Şht. Ömer Halisdemir, Demirtaşpaşa, Faik Çelik ve Şht. Erol Olçok MTAL ile Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi; KKTC'den Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Simavi EML, Osman Örek Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük EML, Gazi Mağusa Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Cengiz Topel EML, Güzelyurt Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi ile kardeş okul protokolü imzaladı.

Proje ile mesleki eğitimin geliştirilmesi için kardeş okul işbirliklerinin hayata geçirilmesi, modüler eğitim sisteminin güncellenmesi, öğrenci stajlarının verimliliğin artırılması, ustalık ve kalfalık sınavları ile usta öğreticilik kurslarının güncellenmesi, kalite güvence sistemi ile ilgili çalışmaların öğrenilmesi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yerinde görülmesi ve transferi, eğiticilerin eğitimi ile ilgili çalışmaların başlatılması ve yaşam boyu eğitimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.