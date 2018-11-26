Klasik araçlar müzesi gibi fabrika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, klasik otomobil tutkunu iş adamı Abdullah Ezim, fabrikasının bir bölümünü bu araçlara tahsis etti. 45 klasik aracını fabrikasında tamir eden ve saklayan iş adamının hedefi İnegöl'e bir müze kazandırmak.

Bugüne kadar 1951 modelden başlayıp 1976 modele kadar 45 otomobil, 2 traktör ve 6 motosikleti olduğunu ifade eden Ezim, klasik otomobil sayısını elinden geldiği kadar artırmaya devam edeceğini belirtti. Ezim, ilçede bir otomobil müzesi kurmayı hedeflediğini ifade etti. Abdullah Ezim, satın aldığı araçlarının yenileme işlemlerinin fabrikasının anında bir atölye kurdu. Burada yılda 3-4 klasik aracı elden geçiren Ezim, "Bazıları ava, bazıları balığa gider, bazıları doğa sporları yapar. Benim de hobim eski arabaları alıp bunları modifiye etmek. Aslına uygun bir şekilde yeniden çalışır hale getirmekten zevk alıyorum. 45'e yakın arabam oldu" dedi.

Ezim, en eski arabasının 1948 model olduğunu kaydederek, "Arabalarımın en eskisi 1948 model Scor Bayker. Amerikan malı. Arabalarım genelikle Amerikan malı. General Motor'un üretmiş olduğu arabalar. Araçlara yazın genelikle 4-5 ay biniyorum. Şehrimize amatörce de olsa bir müze kavuşturmak istiyorum. Aracları Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden aldım. Fabrikamın bir bölümünü atölye yaptım. Tamirlerini burada yapıyoruz" diye konuştu.