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Klasik müziği öğrencilerin ayağına taşıdılar

Nilüfer Belediyesi ve Devlet Senfoni Orkestrası gönüllüleri işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, klasik müzikle dolu bir gün geçirdi.


Devlet Senfoni Orkestrası gönüllüleri, Nilüfer Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü öncülüğünde Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Genellikle hayatlarında hiç konsere gitmemiş kırsal kesimdeki öğrencilerle buluşmaya tamamen gönüllü olarak giden müzisyenler, bu defa Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu'nda çocuklara konser keyfi yaşattı. Kendilerini ‘Senfoni Mızıkacıları' olarak adlandıran gönüllü müzisyenler, viyola, keman, çello gibi enstrümanları öğrencilere tanıttı. Çocuklara klasik müzik tarihi hakkında da bilgi veren müzisyenler, şeflik deneyimi de yaşattı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş'un katıldığı etkinlik boyunca keyifli anlar yaşayan öğrenciler, verilen konseri de büyük ilgiyle izledi.

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