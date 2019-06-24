Klima bilinçli kullanılmazsa, hastalık saçıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klimaların yoğun olarak kullanıldığını belirten uzmanlar, serinlemek isterken sağlık sorunlarının da beraberinde gelebileceğine dikkat çekti. Sıcak yaz günlerinin dostu klimaların, ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açmanın yanı sıra, omurga rahatsızlıklarını da tetikleyebildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Soğuk hava akımının ev, iş yeri ve araç içerisinde doğrudan vücudun üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanması gerekir. Soğuğun yol açabildiği birçok sorun var. Bunlardan biri de omurga sağlığımıza dikkat etmediğimiz takdirde bel ve boyun ağrısına yol açabilmesidir. Soğuk hava ve cereyan doğrudan fıtığa sebep olmaz. Ancak eklemlerde sorun varsa, fıtığa zemin hazırlayabilir. Soğuk hava, özellikle bel ve boyun sağlığına dikkat etmeyen kişilerin omurgasında yer alan eklemlerdeki kas ile bağların gerilmesine yol açıp, bel ya da boyun fıtığını tetikleyebilir. Çünkü soğuk hava akımıyla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yeteneğinde azalma omurganın toleransını da azaltır. Klima önünde uzun süre kalmak, açık araba camından gelen rüzgar, özellikle de terlemiş birisinde kaslarda spazma, omurgada katılık, gerginlik ve ağrılara yol açar. Bunun sonucunda, örneğin normalde yerden birkaç kiloyu kaldırdığınızda belinizde hiçbir sorun oluşmazken, soğuk hava sebebiyle omurgada yer alan eklem çevresindeki kaslarınız gerilmiş, esnekliğini ve gücünü yitirmiş ise bel fıtığı gelişebilir'' dedi.

Klimalar çalıştırılırken ortam ısısı yavaş yavaş düşecek şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, “Soğuk hava akımı yüksek hızda doğrudan vücudumuz üzerine çevrilmemeli. Oda sıcaklığı dış ortam sıcaklığından 7-8 derece düşük olacak şekilde ayarlanmalı. Oda sıcaklığı 25 dereceden daha düşük ısılara ayarlanmamalı. Klima kullanılan yerin kapı ve pencereleri kapalı tutulmalıdır. Gece yatmadan önce klima mutlaka kapatılmalıdır. Sabaha karşı doğal olarak vücut ısısı düşer ve uyanıkken rahatsız etmeyecek serinlik, uyuyakaldığımızda hastalık sebebi olabilir” şeklinde konuştu.

Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, düzenli egzersiz yapmayan, fazla kilosu olan veya kireçlenme sorunu yaşayan kişilerin omurgalarının soğuğa ve cereyana karşı daha dayanıksız olduğunu da sözlerine ekledi.