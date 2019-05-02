Klinik Psikoloji Uzmanı Ece Özçırak: "Sosyal medya çocuklar için uygun değil"

Gençler arasında oldukça popüler olan siteler ve uygulamalar iletişimi kolaylaştırırken, çocuklar için cinsel istismar riskini de artırıyor. Aileleri çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği tehlikelere karşı uyaran Medicana Bursa Hastanesi Klinik Psikoloji Uzmanı Ece Özçırak, "Dijital dünyada erişkinlerin sosyal medya hesaplarını kullanarak bu platformlarda özel hayatlarına dair paylaşımlar yapması artık birçok bireyin kendi isteği ile gerçekleştirmiş olduğu bir eylem. Ancak, sanal dünyanın giderek daha da yaygınlaşması ile görüyoruz ki birçok ebeveyn çok küçük olan çocuklarına ve hatta bazen henüz dünyaya gelmemiş bebeklerine bile sosyal medya hesabı açarak paylaşımlar yapmaya başladı. İyi niyetle tüm anıların sanal bir platform üzerinde biriktirilmesi amacıyla yapılan bu girişimler bazen istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir. Öncelikle biliyoruz ki dijital dünyada paylaştığımız herhangi bir içerik mutlaka kayıt altına alınıyor. Biz bu içerikleri kaldırsak da sanal bir hafızada tutulmaya devam ediliyor. Dolayısıyla, henüz kendi muhakeme yeteneğini kullanamadığı bir dönemde çocuklarımızın bir takım özel fotoğraflarını paylaşmak, başkalarının görmesine izin vermek ileride çocukların arzu etmediği ve rahatsız olabilecekleri bir durumu ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla, bu durum ileride aile ve çocuk arasında sürtüşmelerin yaşanmasına zemin hazırlayabilir. Her ne kadar iyi niyetle yapılan paylaşımlar olsa da henüz kendi kararlarını ifade edemeyen ve yaşı bunun için çok küçük olan bebekler için bu durumun gelecekte bir kişilik hakkı ihlali durumu olarak nitelendirebileceği öngörülmelidir" diye konuştu.

Ayrıca, ebeveynler olarak belirli bir yaşa gelmiş olan çocuklarının sosyal medya hesaplarını kullanmasının önüne geçmenin günümüzde çok mümkün olmadığına da değinen Özçırak, "Ancak biliyoruz ki, çocukların muhakeme yeteneği ne kadar geliştiyse bu platformlarda yaptıkları paylaşımların da onlara ileride olumsuz olarak geri dönme olasılığı oldukça az. 13 yaş altında olan ve sosyal medya hesaplarına sahip olan çocuklar bu platformlarda görmüş oldukları içeriklerden daha kolay etkilenebilirler ve kendilerini hem akranları hem de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere kabul ettirebilmek ve onaylanma ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine zararı olabilecek davranış ve paylaşımlarda bulunabilirler. Bu noktada ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini konuşup, güvenli kullanım hakkında onları bilgilendirmeliler. Özellikle, 10-13 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesaplarını ailelerinin gözetimi altında kullanması ve var olan sosyal medya platformlarının yaş kriterlerini göz önünde bulundurulması oldukça önemli" dedi.