KML'de en sık karşılaşılan sorun kanda lökosit artışı ve dalak büyüklüğü

Ömer Önder Savaş, kronik miyeloid lösemi (KML) hastalığında en sık karşılaşılan sorunun kanda lökosit artışı ve dalak büyüklüğü olduğunu söyledi.

KML yani kronik miyeloid lösemi, lökositler granülosit, lenfosit ve monosit denilen hücre tiplerinden oluştuğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Ömer Önder Savaş, “Kronik miyeloid lösemi, olgun granülositlerin (nötrofil, eozinofil, bazofil) ve öncüllerinin çoğaldığı klonal kök hücre bozukluğuna bağlı ortaya çıkan bir kan kanseri türüdür. Erişkin kan kanserlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturur. Granülositlerin yanı sıra bir başka myeloid seri hücrelerinden olan trombosit denilen kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücreler de kanda artmaktadır. Kronik miyeloid lösemi (KML) her yaşta görülebilir. Ancak en sık 40 ile 60 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda oldukça nadir görülmektedir. KML erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülür. KML kalıtsal bir hastalık değildir. 22'nci kromozomda bir yapısal değişiklik sonucu ortaya çıkan philadelphia kromozomunun ürettiği anormal özellikteki genin aktivitesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kan hücrelerinde philadelphia kromozomunun sebep olduğu çok iyi bilinmemekle beraber radyasyonun KML'ye yol açabileceği düşünülmektedir. KML bulaşıcı bir hastalık değildir” dedi.

Kan hücrelerinin kemik iliğinde olgun hale gelip, kan dolaşımına geçtiklerini belirten Savaş, “KML hastalarında yeterince olgunlaşmamış hücreler kemik iliğinde artar. Bu artış dolaşımdaki kana da yansır. KML'de artan hücreler kanla beraber dalak başta olmak üzere başka dokuları da etkileyebilir. Dalak büyüklüğü KML'de sık karşımıza çıkmaktadır. KML'de erken dönemlerde hastalar genelde şikayet tarif etmezler. Hastaların yaklaşık yarısı başka sebeplerle gittikleri sağlık merkezlerinde lökositlerin yüksek bulunması sebebiyle oluşan şüphe sonucunda yapılan tahlillerde teşhis konur. Hastalık aktivitesi arttıkça ateş, gece terlemesi, halsizlik, kilo kaybı, karında dolgunluk, erken doyma ve dalak büyümesine bağlı şikayetler ortaya çıkar” diye konuştu.

Kan sayımında lökosit sayısının yüksek bulunması birçok durum ve hastalığa bağlı olabileceğine değinen Savaş, “Ancak kan sayımında yüksek lökosit değerleri, trombosit değerleri ve diğer hücrelerin sayı ve dağılımı ayırıcı teşhiste KML'yi düşündürebilmektedir. Periferik yayma (parmak ucu veya damardan alınan kanın cam üzerinde yayılıp belli boyamalar sonrasında mikroskop altında incelenmesi) hastalık teşhisi için yapılan ilk önemli tahlildir. Daha sonra kemik iliği incelemesi yapılır. Kesin teşhis philadelphia kromozomunun ve bu kromozomda bulunan ve bcr-abl olarak bilinen anormal genin kemik iliği kanda saptanması ile konur. Bu işlemler poliklinik koşullarında da yatışa gerek olmaksızın yapılabilmektedir. KML'nin kabaca kronik, hızlanmış ve blastik olarak 3 evresi vardır. Hastalar teşhis anında genelde kronik evrededir ve hastaların şikayetleri azdır. Bu dönemde ayaktan rutin kan kontrolleri ile ağızdan alınacak bir hap ile tedavi düzenlenebilmektedir. Kronik evrenin süresi değişkenlik göstermektedir. Ancak tedaviye başlanmaması halinde hastalık 4 yıl içinde hızlanmış evreye geçebilmektedir. Bu evrede hasta, ateş, halsizlik, kemik ağrısı, kilo kaybı gibi şikayetlerde artış olur. Belirgin dalak büyümesi ortaya çıkabilir. KML hastalarında philadelphia kromozomunun etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik engelleyici ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar KML'nin belirtilerini kontrol etmekle beraber philadelphia kromozomunu ortadan kaldırabilmektedir. Bu ilaçlara ek olarak interferon alfa, hidroksiüre ve seçilmiş hasta grubunda kök hücre nakli tedavideki diğer seçeneklerdir” diye konuştu.