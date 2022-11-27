KOBİ OSB için firma talepleri güncellenecek

Yeni dönemde Başkanlığını Cafer Yıldız, Başkan Yardımcılığını ise Arif Demirören'in yapacağı KOBİ Konseyi'nin ilk toplantısı BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve KOBİ Konseyi üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Konseyin yeni dönemde odaklanacağı öncelikli alanlar ve atılacak adımlar ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ'lerin sadece ekonomik gelişimin değil, sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleri olduğunu söyledi. Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin istihdamın yüzde 77,8'ini, yatırımların yüzde 53'ünü, üretimin de yüzde 54'ünü gerçekleştirdiğini belirten Başkan Burkay, “Üretim ve ihracat kenti Bursa'da bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların arkasında büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının yanı sıra KOBİ niteliğindeki firmalarımızın da çok önemli katkıları bulunuyor. KOBİ'lerimizin sürdürülebilir gelişimi adına çalışmalarda bulunmak hedefiyle Odamızın sektörel konsey yapılanmasına KOBİ Konseyi'ni de ekledik. Yeni dönemin ilk konsey toplantısını da KOBİ Konseyi ile gerçekleştiriyoruz. Konseyimiz Bursa'da nitelikli sanayi dönüşümü hedefiyle çalışmalar yürütecek” dedi.

Bursa'nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinde sanayiye ayrılan payın binde 8 olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bu oran Almanya'da yüzde 4,44, Fransa'da yüzde 1,44, İtalya'da ise yüzde 2,15'tir. Bursa'da sanayimiz yüzölçümü içerisindeki sınırlı payına rağmen kent ekonomisinin ürettiği değerin yüzde 46'sını tek başına sağlıyor. Yani Bursa'ya sanayi kenti denmesi boşuna değil. Ancak Bursa'daki toplam sanayi alanlarının yüzde 45'i şehir içindeki plansız sanayi alanları. Bu durum trafik, hava kirliliği ve olumsuz çevresel etkilere yol açarken, kentimizin yaşam kalitesini de düşürüyor. Otoyol ve hızlı tren gibi büyük altyapı yatırımları ile birlikte ulaşım ve lojistik imkanlarını önemli ölçüde güçlendiren Bursa'nın artık yeni bir planlamaya ihtiyacı var. Şehir içinde sıkışıp kalan ve kentin yükünü ağırlaştıran sanayi tesislerinin otoyol, demiryolu ve limanlarla entegre bir şekilde planlı bölgelere taşınması, Bursa'nın çok daha parlak bir geleceğe kavuşmasına imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

Yaklaşık 4.5 yıldan bu yana KOBİ'lerin mekânsal planlama ihtiyacını gündeme taşıdıklarını aktaran Başkan Burkay, “KOBİ OSB projesi için 13 ana sektörde 2.500'den fazla firmamızdan taşınma taahhütlü yatırım talebi topladık. Talep edilen yatırım alanının toplam büyüklüğü 14 milyon metrekareydi. Ancak bunun üzerinden çok fazla zaman geçti. BEBKA tarafından son olarak hazırlanan araştırma OSB dışındaki plansız sanayi alanlarında 8 binden fazla KOBİ'nin faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Projeye ilişkin talepleri yeniden toplayıp güncel bir şekilde Valiliğimizin bünyesinde oluşturulan KOBİ Komisyonuna sunmayı hedefliyoruz. Bizim KOBİ OSB için tek kriterimiz, otoyol, demiryolu ve liman bağlantısının olması. Bu kriteri karşılayacak uygun yatırım alanının sunulması durumunda TEKNOSAB projesinde yaptığımız gibi 3 yıl gibi bir sürede burayı yatırıma hazır hale getiririz. Bu konuda akademik odalarımız başta olmak üzere şehrin tüm dinamikleri ile sıkı ilişki içindeyiz. Bursa hepimizin. KOBİ Konseyi olarak ortaya koyduğumuz bu proje Bursa'nın kronikleşen trafik, çevre ve hava kirliliği problemlerini kısa sürede ortadan kaldıracak vizyoner bir proje. Bu konuda en doğru iş modelini kurgulayacağız. Yeni dönemde birinci önceliğimiz bu projeyi hayata geçirmek olacak” dedi.

BTSO'nun girişimleri ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın destekleri ile Bursa Valiliği bünyesinde KOBİ Komisyonu kurulduğunu anımsatan İbrahim Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Komisyonda BTSO'yu Konsey Başkanımız Cafer Yıldız ve Başkan Yardımcımız Arif Demirören temsil edecek. Şehrimizin yeni anayasası olarak görülen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın doğusunda ve batısında düzenli yeni sanayi alanlarının, lojistik merkezlerin, uydu kentlerin planlanması noktasında iş dünyamızın taleplerini iletiyoruz. KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda girişimlerde bulunuyoruz. Bugün baktığımızda gelişmiş ekonomilerin tamamı KOBİ'lerin omzunda yükselmeyi başarmış. Bu işletmelerin yatırım alanlarını büyüttüğünüzde 5 milyon lira cirosu varsa 15 milyon liraya yükseliyor. KOBİ'lerin büyümesi geometrik gerçekleşiyor. Bu yüzden yapılacak planlamalarda KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarının gözetilmesi çok önemli.”

KOBİ Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek olan Cafer Yıldız, konuşmasında KOBİ'lerin ekonomideki önemine vurgu yaptı. KOBİ'lerin bir ülkenin kalkınmışlığının ve zenginliğinin göstergesi olduğunu ifade eden Yıldız, “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ismi küçük, ekonomiye katkıları ise çok büyüktür. Bursa'da Sayın Başkanımız İbrahim Burkay'ın sıklıkla ifade ettiği ‘orta ihracat sendromunu' aşabilmemiz için ekonomik ve sosyal kalkınmanın dinamosu olacak, işgücü verimliliğini artırarak bir üst ölçek büyüklüğüne geçecek KOBİ'lere ihtiyacımız var. Ancak bugün kentimizde KOBİ niteliğindeki sanayi işletmeleri, şehir içindeki plansız sanayi alanlarında yaklaşık 100-150 metrekarelik tesislerde üretimlerini sürdürmeye çalışıyor. Bu firmalarımızın fiziki şartlarını iyileştirerek, büyük hedeflere yönlendirilmesi için KOBİ OSB projesi fikri ortaya çıktı. Bu konudaki ihtiyaçları Konsey olarak toplantılarımızda hep birlikte istişare edeceğiz. Yapacağımız çalışmaların BTSO'nun projeleri ve Bursa sanayisine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Makine sektörünün sorunlarına değinen BTSO Meclis Üyesi Cem Bozdağ, “Seçim sürecinde ziyaret ettiğimiz firmaların birçoğu ‘yatırım yapacağız ama alan yok' diyor. Firmaların artık mevcut yerlerinde hareket edecek alanı kalmadı. Büyük bir yere geçmek istediklerinde ise kira maliyetlerini karşılamaları çok zor oluyor. Yer sorunu ivedilikle çözülmeli. KOBİ OSB için sektörümüzden çok ciddi bir talep var.” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, Bursa'nın ihracatını istenilen seviyeye taşıması için mekânsal planlama, lojistik ve enerji konularına odaklanması gerektiğini ifade etti. Söz konusu 3 faktörün yeni dönemde Bursa'nın rekabetçiliğini belirleyeceğini kaydeden Güzeldağ, “Bu konuda karşılaştığımız sorunları merkezi hükümet ve yerel yönetimlere doğru anlatmamız gerekiyor. Önümüzde yeni bir dönem var. Bursa olarak orta ihracat sendromunu henüz derinlemesine yaşamadan bu konulara en hızlı şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi İlker Duran, kimya sektörünün son dönemde Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Bursa'da sektörümüzün bu başarısını sürdürülebilir kılmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yurt dışından firmalarımıza çok yoğun bir talep var. Ancak firmalarımızı bu talebi karşılayabilme noktasında endişe taşıyor. Seçim sürecinde sektörümüzün üretim alanlarını bir kez daha görme imkanımız oldu. İhracat şampiyonu unvanımıza yakışmayan fiziki şartlarda firmalarımız üretim yapmaya çalışıyor. Bursa'da KOBİ OSB için sektörümüzün ihtiyacı hat safhada.”

RUMELİSİAD Başkanı ve KOBİ Konseyi Üyesi Zarif Alp, Bursa'da yüksek yatırım iştahına rağmen firmaların yatırım yapacak alan bulamadığını belirtirken, BUTTİM Başkanı ve KOBİ Konseyi Üyesi Sadık Şengül ise KOBİ OSB'nin sadece sanayi için değil ticarethaneler açısından da önemli olduğunu vurgu yaptı.