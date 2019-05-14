KOBİ'ler Dijital Çağa BMF ile hazırlanıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ileri teknoloji ilk OSB'si TEKNOSAB'a sahip olan Bursa'nın Model Fabrika Projesi ile de Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna önemli katkı sağlayacağını söyledi.

BTSO tarafından, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Fabrika, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, başta Bursalı firmaların bu sürece adaptasyonlarını kolaylaştırıyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde BTSO MESYEB bünyesinde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz Mart ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kent protokolünün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Model Fabrika, üretim geliştirme modelleri ile gerçek fabrika ortamı gibi kurgulandı.

“Dijital çağda rekabetçilik artacak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin yeni sanayi döneminin gerisinde kalmasını istemediklerini söyledi. Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF'nin yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni kavramların firmaların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiği yeni dijital çağda firmaların rekabetçiliğini artıracağını ifade eden Burkay, “Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar, dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Bursa Model Fabrika, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapacak.” dedi.

7 kat daha etkili

Bursa Model Fabrika'nın işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağladığını da belirten Başkan Burkay, merkezin teorik ve pratik eğitim yöntemlerini deneyimsel öğrenme prensipleri çerçevesinde birleştirdiğini dile getirdi. İbrahim Burkay, “Bu model sadece sınıf eğitimlerine dayalı kapasite geliştirme programlarına kıyasla hatırlanma oranlarında 7 kata varan bir gelişme sağlanmasına yardımcı olabiliyor. Deneyimsel öğrenme teknikleri sadece hatırlanma oranlarını arttırmakla kalmaz, öğrenme deneyimini de hızlandırır.”

Türkiye'nin bilgi ve teknoloji üretmeden kalkınmasının mümkün olmayacağını belirten Başkan Burkay, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Türkiye'nin ileri teknolojili ilk OSB'si olan TEKNOSAB'ın yanı sıra Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Bursa iş dünyası olarak büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar, dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı gibi temel gereksinimleri için destek sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

BMF, işletmelerin verimlilik artırma teknikleri olan yalın üretim, iş etüdü ve süreç iyileştirme, KAİZEN sürekli iyileştirme gibi benzeri konularda kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyor. Şu an hali hazırda merkezde Paletli Robot Taşıyıcı üretilebiliiyor. Model Fabrikanın eğitim sürecinde yalın üretim tekniklerinin uygulanması ve işletmelerin bu alanda dönüştürülmesine destek olunuyor. Sürecin sonunda ise firmaların dijitalleşme ile Endüstri 4.0 düzeyine ulaştırılmasına katkı sağlanıyor.

BMF'nin faydaları neler?

BMF'de pilot işletmelerde öğren-dönüş programlarından deneyimsel eğitimlere; farkındalık artırıcı seminerlerden akademik proje ve ürün geliştirme projelerine kadar şirketlere direkt fayda sağlayacak önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu eğitim programları ile firmaların sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, dışarıdan gelebilecek ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verme, tam zamanında üretme, israfları yok etme, KAIZEN düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme gibi sonuçlar elde edilecek. Bu süreç firmaların yalın üretim tekniklerini dijitalleşme ile birleştirmesi sonucunda Sanayi 4.0 seviyesine ulaşmasını kolaylaştıracak.