Kocadere Gölet çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kocadere Gölet'i çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla Bursa'nın mümbit toprakları su ile buluşuyor. Vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesi ve derelerdeki taşkın riskini azaltmasına yönelik yapılan göletler, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Gölsu projesinden Bursa'nın da nasibini aldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışmaları devam eden Kocadere Göletinin tamamlanması Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve 27 adet çevre yerleşim yerlerinin yıldaki 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılanacak. Ön yüz beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti inşaatında gövde sıyırma kazıları ile plinth betonu imalatlarının tamamlandı. Enjeksiyon çalışmaları devam ediyor" dedi.