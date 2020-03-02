Kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da kocası tarafından 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 10. Ada Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar okuldayken eve gelen H.H., eşi Ulviye H. (35) ile tartışmaya başladı. Eline bıçağı alan H.H. eşinin 9 yerinden bıçakladıktan sonra evden çıktı. Okuldan çıktıktan sonra eve gelen 11 yaşındaki kızları, annesini kanlar içinde yerde gördü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kalbi duran ve göğsünden 9 yerinden bıçaklanan Ulviye H., sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Hacıoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çevredeki bir karakola giden Ulviye H.'nin kocası H.H., eşini bıçakladığını itiraf ederek teslim oldu.