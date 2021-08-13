Kocayayla'da kamp başlıyor

Keles İlçesi Kocayayla'da yer alan Oba Çadır Kamp alanında 16 Ağustos - 04 Eylül 2021 tarihinde Uludağ'ın eteklerinde eşsiz doğa manzarası eşliğinde misafirlerine kapılarını açacak olan kamp, 14-17 yaş arasında 2'si kız, 3'ü erkek toplam 5 dönemden oluşacak ve program 3 gün sürecek. Kamp alanında gençler, ata binme, oryantiring, okçuluk, mas güreşi, matrak, mangala, müzik gibi birçok eğitimi alma fırsatı bulacaklar. Her bir dönem için 50, 5 dönem sonunda da 250 genç kamp hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Kapma katılmak isteyen gençler, https://www.bbbgenclikkulubu.com/etkinlik/keles-kocayayla-oba-cadir-kampi adresinden online kayıt yaptırabilecekler.