Kocayayla'da kamp keyfi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı bünyesinde yaz döneminde başlayan ve yoğun ilgi ile karşılanan gençlik kampları Gemlik ve Kestel'in ardından Keles Kocayayla'da da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Keles Belediyesi işbirliğiyle açılan Kocayayla Oba Çadır Kampı, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü kapılarını Bursalı gençlere açtı. 3 Eylül Cuma günü sona erecek kamplar, kız ve erkek dönemleri ile 3'er günden oluşurken, 3 dönem erkek, 2 dönem kız olarak planlandı. Her dönemde 60 katılımcı ile 14 - 17 yaş arası toplam 300 Bursalı genç, konaklama yeme içme ve faaliyetler dâhil bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacak.

İlk dönemini büyük bir heyecanla açılan Oba Çadır Kampında ata binme, oryantring, okçuluk, mas güreşi, matrak, müzik, mangala, satranç, dart, yürüyüş, akşam kamp etkinlikleri ve Keles ilçe merkezine düzenlenen gezi turu gibi çeşitli faaliyetlere katılım sağlayan gençler, doğa ile iç içe keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Kampa katılmak isteyen gençler, http://kamp.bbbgenclikkulubu.com/ adresinden online kayıt yaptırabilecekler.