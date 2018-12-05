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Koçbaşına çift çelik kapı ile direndiler

Bursa’da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu tacirlerinin aldığı tedbirler ’bu kadarına da pes’ dedirtti.

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu tacirlerinin aldığı tedbirler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Narkotik polisleri baskın yaptıkları evin kapısını koçbaşıyla kırmaya çalıştı, ilk kapı kırıldı ancak kırılan kapının ardından bir çelik kapı daha çıktı. Şok olan polisler çareyi camdan girmekte buldu.


Akıllara durgunluk veren olay Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Osmangazi ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda yaşandı. H.A., Z.A. ve M.O. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaşan ekipler birlikte ikamet ettikleri Alemdar Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı. Sabaha karşı yapılan operasyonda polis şüphelilerin bulunduğu evin kapısını koçbaşıyla kırmak istedi. İlk kapı kırıldı ancak arkasından bir çelik kapının daha çıkması operasyona katılan ekipleri hayrete düşürdü. Bunun üzerine vakit kaybetmek istemeyen polisler evin camını kırıp içeriye girdiler. Sabaha karşı ne olduğunu anlamadan polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler satış için hazırladıkları uyuşturucu maddeleri klozete döküp sifonu çekemeden yakalandılar. Tuvalete dökülen uyuşturucu maddeleri cezve ile çıkarıp incelemeye alan ekipler yapılan aramalar sonrasında evde gizli bölmelere zulalanmış, 620 adet ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.


Şüpheliler, H.A., Z.A. ve M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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