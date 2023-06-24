Koçbaşlarıyla kapıları kırılmış, çatılarda yakalanmışlardı...49'u tutuklandı

Bursa narkotik polisinin 5 ilde yaptığı uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 49'u tutuklandu. Operasyonda toplam tutuklu sayısı 68 kişiye yükselmiş oldu. Polisten kaçmak için çatıdan çatıya atlayan, evlerinin kapıları şafak vakti koç başlarıyla kırılan uyuşturucu tacirlerinin tutuklanmasıyla Bursa rahat bir nefes aldı.

7 ay süren takibin ardından tatil bölgelerinde örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yapmaya hazırlanan çeteyi ve üyelerini deşifre eden Bursa İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat ve Çevik kuvvet destekli 120 ekip 1350 polis 15 narkotik köpeğinin katıldığı operasyona Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak'ta start verdi.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle sabah saatlerinde kapıları koç başları ile kırılan şüphelilerin bazıları özel harekat polislerini karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırırken; bazıları çatılara çıkıp kaçmaya çalıştı. Devreye giren dronlu polisler tarafından tek tek görüntülenip koordinat bilgileri verilen torbacılar yer ekipleri tarafından kıskıvrak gözaltına alındılar.

Şüpheli şahısların ev araba ve üstlerinde 15 ayrı narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 4 kilo 700 gram Metamfetamin, 3 kilo 800 gram Esrar, 2 kilo 400 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 250 adet uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 70 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 5 adet kartuş, 10 adet hassas terazi bin TL ele geçirildi.

Operasyonun son ayağında Bursa ve diğer 4 ilde gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi. İştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlarından 49 şüpheli tutuklanırken, 3'ü hakkında ev hapsi verildi, 15'i için de adli kontrol kararı verildi. Operasyon çerçevesinde bir süre önce 19 kişi de tutuklanmıştı. Böylelikle operasyonda toplam 68 kişi tutuklanmış oldu.