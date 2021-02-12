Koçyiğitler'e Rus gelin

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in yeğeni Sedat Çelenk ile Rus Dina Zakharova çiftinin nikâhını kıydı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki nikâh merasiminde Hülya Koçyiğit şahitlik yaptı.

Hülya Koçyiğit'in yeğeni Sedat Çelenk ile Rus Dina Zakharova aşklarını nikâh masasına taşıdı. Mutluluğa ‘evet' diyen çiftin nikâhını ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Çiftin nikâh merasimlerinde Hülya Koçyiğit ve Cavit Habib şahitlik yaptı. Aile arasında gerçekleştirilen nikâh merasimine Hülya Koçyiğit, eşi eski millî futbolcu Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar, torunu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Düzyatan ile birlikte katıldı.

Genç çiftin nikâhını kıyarak mutluluklar dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa, bir imparatorluğa pâyitahtlık yapmış bir şehir. Osmangazi Belediyesi olarak bu ulu şehirde her yıl yaklaşık 7 bin nikah kıyıyoruz. Bu kıydığımız nikahlar arasında sadece gelin ve damadın yanı sıra her iki kişinin de yabancı olduğu çiftler yer alıyor. Bu açıdan sizler de doğru bir adrestesiniz. Bu çatı altında insanların gönüllerde buluştuğu bir ortamı yaşıyoruz. Allah sağlıklı uzun ömürler ve hayırlı evlatlar versin. Sizlere ve iki aileye hayırlı olsun” dedi.

Başkan Dündar, evlilik cüzdanını çifte takdim etmesi için aile büyüğü olarak Selim Soydan'a verdi. Soydan da aile cüzdanını geline vererek mutluluklar diledi.

Nikâh sonrası genç çift ve davetliler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.