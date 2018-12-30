İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köfteci Zeynel Organ hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi’nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.



Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan, siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri köftecinin sahibi Zeynel Organ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi 30 Aralık Pazar günü Süleymaniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kavaklar Altı Mezarlığı'na defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.