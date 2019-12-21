K?klere hayat veren sanat?? Nil?fer'de sergi a?t?

Sanat?? ?eref Ruhi Ayd?n'?n resim ve heykel sergisi, Nil?fer Belediyesi Konak K?lt?revi'nde sanatseverlerle bulu?tu.

A?a? k?klerine ve fonksiyonlar?n? yitiren ah?ap objelere verdi?i yeni formlarla e?siz eserler ortaya koyan resim ve heykel sanat??s? ?eref Ruhi Ayd?n, 11. ki?isel sergisini Nil?fer Belediyesi Konak K?lt?revi'nde a?t?. A??l??a sanat??n?n dostlar?, sanatseverlerin yan? s?ra Nil?fer Belediye Ba?kan? Turgay Erdem de kat?ld?. 25 y?l resim ??retmenli?i yapan, 50 y?ld?r da resim ve heykel sanat?nda eserler yapan sanat??n?n soyut formlarla, kad?n ve do?a fig?rlerini bir arada kulland??? 70 resim ?al??mas? ve 25 adet ah?ap yontu eser ilgi g?rd?. Y?llarca Bur? Pasaj?'nda i?letti?i hediyelik e?ya, tak? ve sanat de?eri olan objelerin sat?ld??? ?K?kler? isimli ma?azas? ile Bursal?lar'?n haf?zas?nda iz b?rakan sanat??, b?y?k emeklerle ortaya koydu?u eserlerinin, yurt i?inde oldu?u kadar yurt d???nda da ilgi g?rmesinden duydu?u memnuniyeti payla?t?.

Belediye Ba?kan? Turgay Erdem de eserlere hayran kald???n? s?yleyerek, ?A?a? k?kleri gibi do?an?n e?siz formlar?n? yeniden yorumlayan ve soyut kavramlar? fig?ratif ??elerle tuvale kendi bak?? a??s?yla yans?tan ?eref Ruhi Ayd?n'? tebrik ediyorum. Sanatseverleri, Bursa'da a??lan en ?zel sergilerden birine daha ev sahipli?i yapan Konak K?lt?revi'ne davet ediyorum? dedi.

?eref Ruhi Ayd?n'?n resim ve heykel sergisi 26 Aral?k 2019 tarihine kadar a??k olacak.