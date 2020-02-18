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Kokular geldi, evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda yaşandı. 3. kattaki dairede tek başına yaşayan 65 yaşındaki Sedat S.'den haber alamayan komşuları evden gelen kokular üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında talihsiz adamının cansız bedeniyle karşılaştılar. Kriminal polis olay yerinde inceleme yaparken, savcının talimatıyla yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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