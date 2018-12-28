Kolon kanserinden kurtulmak mümkün

Dr. Aytaç Sayın, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Kolon ve rektum kanserinin hem erkek, hem de kadınlarda en sık görülen kanser grubunda iki ve üçüncü sıraya kadar yükseldiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, “Bu yükseliş, insan ömrünün özellikle son 20 yıldaki uzamasıyla ciddi oranda artmıştır. Kolon kanserinin farklı sebepleri vardır. Bu sebepler arasında ilk sırayı genetik, ikinci sırada ise hastanın beslenme düzeni almaktadır. Tedavi alternatifleri arasında cerrahi halen birinci sıradadır. Cerrahiye ilaveten radyoterapi ve kemoterapiden de faydalanılmaktadır. Bu tedaviler hayati katkılar sağlar. Kolon kanserinde yapabileceğimiz en önemli şey, toplumu bilinçlendirmek. Gerçek manada ön taramalarla hasta olunup olunmadığı araştırmak gerekir. Taramalar sonrasında tanı konan hastalarda yapılacak tedavi, hastalığın evresine göre karar verilir. Kimi kişide kemoterapi ve radyoterapi ile başlarken, kimin de ise cerrahi ile başlanabilir. Tedavide en önemli unsur erken safhada belirlemektir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, sonuçları da o kadar başarılı olmaktadır” dedi.

Kolon kanserinin evresine göre ciddi değişiklikler gösterdiğini belirten Sayın, “Bazen basit bir polip şeklinde görülebilir. Kolonoskopi esnasında polipin çıkarılması ile tümör oluşumunu engelleyebilmek mümkün. Daha sonra ise gerekli değerlendirmeler sonucu sadece hastanın belli aralıklarla takibi yapılır. Ancak ileri evrelerde cerrahi ve sonrasında kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre, kolon kanseri erkeklerde sık görülmektedir. Hastalığın görülme sıklığı erkeklerde yüz binde 246 iken kadınlarda yüz binde 175 oranındadır. Kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli belirtiler, rektal kanama ve dışkılama alışkanlıklarında değişikliktir. Bu durumlarda kişinin hemen hekimiyle görüşmesi, erken teşhis açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.