Kolonoskopi ve endoskopi ile kansere erken teşhis

Gastroentereoloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, endoskopi ve kolonoskopi ile tedavi için büyük aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Son yıllarda artan kanser vakaları, erken teşhisi daha da önemli hale getiriyor. Erken teşhis sonrası çizilecek yol haritasında kolonoskopi ve endoskopi uygulamalarının hastanın durumuna göre çok büyük önem arz edebileceğini söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, “Kanser tedavisinde hastanın hayatta kalmasını etkileyen unsurların başında erken teşhis gelir. Erken teşhisin kanserle mücadeledeki rolünün her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Kanser türleri arasında sindirim sistemiyle ilgili olanlara baktığımızda bu tür vakaların daha agresif ve hızlı ilerleme kaydettiğini görürüz. Öne çıkan belirtilerini de dikkate almak gerekir. Hızlı ve ani kilo verme, iştahsızlık, erken doyma ve tuvalet alışkanlığının değişmesi gibi şikâyetler en önemli belirtiler arasındadır” dedi.

Sindirim sistemi kanserlerinin tanı konulduğu zaman geç kalınmış kanser türleri olduğu uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Murat Pekgöz, tanı yollarıyla ilgili şunları söyledi: “Sindirim sistemi kanseri vakalarında hayat tarzı değişiklikleri, doğal olmayan beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık etkili olabilir. Tarama teknikleri ile kesin tanı konulabilir. Endoskopi ve kolonoskopi ile yapılan incelemelerde, ucunda kamera olan ince bir hortum yardımı ile hastaların bağırsakları ve midelerindeki sıkıntılar kolaylıkla gözlenebilmektedir. Kanser ve kanser öncesi lezyonlara teşhis konulabilmektedir. Endoskopide ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan endoskop adlı cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağı içeren sistem incelenir. İlk endoskopi normalse şikâyet olmasa bile 5 yılda bir işlem tekrarlanmalıdır. Kolonoskopide ise ucunda ışık kaynağı ve optik görüntüleme cihazı bulunan tüp şeklinde, uzun, bükülebilir bir alet yardımıyla rektum ve kalın bağırsak incelenir. Özellikle 50 yaş ve üzeri kişiler 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmalıdır.”