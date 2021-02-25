İnegöl Belediyesi'nin mobilya sanayiinde yaşanan dikiş elemanı açığına katkıda bulunmak maksadıyla açtığı koltuk dikiş elemanı kursu başladı.

Kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Hayat boyu gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek lazım. Kendimizi sürekli donatmaya, geliştirmeye, yeni kabiliyetler edinmeye devam edeceğiz” dedi.

16 haftalık periyodun ardından tekrarlanacak kurslarda yeni koltuk dikiş elemanları yetiştirileceği ifade edilirken, kursu tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerlere de belediye bünyesinde bulunan İstihdam Merkezi aracılığı ile iş imkânı sağlanacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada bizlere hem işverenden, hem de iş arayan vatandaşlardan gelen talepleri görüyoruz. Mobilya sanayiinde güçlü bir şehiriz, ancak belirli sektör gruplarında işveren alım yapmak istemesine rağmen vasıflı personel bulamıyor. Bu veriler neticesinde, yine Mobilyacılar Odamızın bizlere ilettiği taleplerle bu kursu açmaya karar verdik. Ben kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Her zaman fikir ve görüşlere de açık olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

İstihdam Merkezi aracılığıyla eğitim alan kursiyerlerin farklı firmalara yönlendirileceğini de kaydeden Alper Taban, “Burada biz 192 saatlik, iş garantili diyebileceğimiz bir kurs başlatmış olduk. Özellikle hanımefendilerin yapabileceği bir iş dalı olan koltuk döşeme dikişi kursu bu. Burada çok değerli hocamızın da yaklaşık 2 buçuk aylık eğitimi ve sonrasında sertifikasyonuyla Allah'ın izniyle süreç tamamlandığında bu sektördeki firmalarımıza istihdam oluşturmuş olacağız. Bu noktada ben emeği geçen Mobilyacılar Odamıza, makine noktasında destek veren Ayhan Makine firmasına, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve İNESMEK çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de buradaki kurslarımıza gelerek kendini geliştirme çabası içerisinde olan kursiyerlerimize etmek istiyorum. Kıymetli bir şey yapıyorlar. Hayat boyu gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek lazım. Kendimizi sürekli donatmaya, geliştirmeye, yeni kabiliyetler edinmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.