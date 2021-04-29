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Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı.


Olay, saat 21.00 sıralarında organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali Sert (44), bir anlık dikkatsizlik sonucu tekstil makinesine kolunu sıkıştırdı. Kolu sıkışan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarılan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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