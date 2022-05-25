İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Komando damattan dikkat çeken evet: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ, hemşire Halise Zehra Kazkan ile dünya evine girdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ, hemşire Halise Zehra Kazkan ile dünya evine girdi. Komando damat nikah töreninde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, evet" diyerek evliliğini onayladı.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bitlis'in Hizan ilçesinde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ ile İnegöl Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Halise Zehra Kazkan dünya evine girdi. Nikah töreni sırasında memurun evlilik sorusuna hemşire Kazkan, "evet" derken, komando damat Akdağ'ın "Şehitler ölmez vatan bölünmez, evet" diyerek verdiği yanıt salonda büyük alkışla karşılandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.