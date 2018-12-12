KOM'dan kaçak şarap baskını

Bursa'da KOM ekipleri kaçak alkol operasyonu yaptı. Bir depoda ve evde yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi ile Kestel ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yüzlerce şişe kaçak alkol ele geçirdi. Osmangazi ilçesinde bir iş yerinin deposu polisleri hayrete düşürdü. İş yerinin deposunda 950 şişe gümrük kaçağı şarap bulan ekipler, Kestel ilçesinde de bir eve girdi. İkamette de 84 şişe kaçak alkol bulundu. Ekipler içkilere el koyarken, iş yeri ve ikamet sahibine para cezası kesildi.