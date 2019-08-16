Komşu kadınlar arasında su kavgası: 1 kadın ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşu kadınlar arasında çıkan su kavgasında bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maden Mahallesinde ikamet eden iki komşu kadın arasından su yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma sonucu kimliği belirlenemeyen bir şahıs Nazlı B.'nin başına çapayla vurdu. Başına aldığı darbeyle Nazlı B. kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.