Komşuların park kavgası cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Bursa'da komşuların park kavgası cinayetinde gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden park meselesi yüzünden husumet olan Lokman Cört ve Nezir Cört ile Yusuf A. ve Hüseyin Ö. sokak ortasında karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anda çıkan arbedede Lokman Cört ve Nezir Cört bıçakla yaralandı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Lokman Cört, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Nezir Cört'ün ise tedavisi devam ediyor.

Komşu olduklarını ifade eden Yusuf A., "kayınçosu Hüseyin Ö. ile eczaneye gittiklerini ve iki kardeşin de orada peşlerinde olduğunu" söyledi. Hüseyin Ö. ise "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Hüseyin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.