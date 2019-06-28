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Komşusunun traktörüne bindi, düşerek hayatını kaybetti

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde tarlasına gitmek için komşusunun traktörüne binen 4 çocuk annesi kadın, düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarlasına gitmek için komşusunun traktörüne binen 4 çocuk annesi kadın, düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zaferiye köyünde tarlasına gitmek için komşusunun traktörüne binen 4 çocuk annesi Döndü Keskin (65), hareket halindeki traktörden dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının öldüğünü gören yakınları sinir krizleri geçirdi. Talihsiz kadının kısa süre önce kocasını kanserden kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Döndü Keskin'in oğlu Burak Keskin'in sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı 'Annem seni de kaybettim ben ne yapacağım şimdi' yazısı yürekleri dağladı.


Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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