Konserden elde edilen gelir can dostlarına mama oldu

Bursa'da can dostlar yararına düzenlenen konserden elde edilen gelirle alınan mamaların 1 tonluk kısmı Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Nilüfer Belediyesi'nin Akademi Veteriner Polikliniği ile "Seyirci kalma" sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlediği konserden elde edilen gelir mamaya dönüştü. Yazar ve sanatçı Ömür Gedik'in sahne aldığı, hayvan severlerin ilgi gösterdiği konserde elde edilen gelirle mama alındı. Mamaların bir kısmı hayvan severlere ve sivil toplum kuruluşlarına verilirken, bir tonluk kısmı da Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi gören can dostlar için kullanılacak.

Bir tonluk mamayı Akademi Veteriner Polikliniği sahibi Veteriner Hekim Metin Kostik ve Veteriner Hekim Erdem Yılmaz, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker'e teslim etti. çalışmalarından dolayı veteriner hekimlere teşekkür eden Eker, Metin Kostik ve Erdem Yılmaz'a belge takdim etti.