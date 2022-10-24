Konservatuar'ı ilk kez görme engelli bir öğrenci kazandı

Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Konservatuara giren ilk görme engelli öğrenci olan Ayşenur Derse ve Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Gazeteci Harun Sak Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Gazeteci Harun Sak'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu bana iletti. İnşallah Ayşenur Yenişehir'in yüzakı olacak. Aynı zamanda öğretmen oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Konservatuarda belirli bir aşamaya gelince senden bir konser dinlemek isteriz. Bizler sizlerin her zaman yanındayız. Ben senin bu başarılarından ve buluşmadan dolayı çok mutlu oldum” diye konuştu.

Konservatuara giren ilk görme engelli öğrenci olan Ayşenur Derse, “ İlk görme engelli öğrenci olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği bölümünü kazandım. Bu beni çok mutlu etti “dedi.