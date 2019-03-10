Konseyin Kadınlar Günü programına yoğun ilgi

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda düzenlenen defile ve konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi program düzenledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ile kadın yöneticilerin katıldığı program, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü arşivinde bulunan “Geçmişten Esintiler” temalı defile ile başladı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği defilede Osmanlı dönemi kadın giysileri, Keles yöresi kadın giysileri ve iğne oyaları gibi 18 parçalık eser Bursalıların beğenisine sunuldu.

Programın ikinci bölümünde ise Nilüfer Kadın Korosu Derneği sahne aldı. Şefliğini Dr. Aysel Gürel'in yaptığı koro, Türk sanat müziğinden halk müziğine, popüler müzikten Roman'a, Balkanlar'dan sıra gecesine kadar birçok eseri seslendirdi. Renkli gecede şarkılara izleyiciler de eşlik ederken, koro üyelerinin sergilemiş olduğu Karadeniz halk oyunları gösterisi ise seyircilerden tam not aldı.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarına verdikleri destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş ile Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, koro şefi Dr. Aysel Gürel'e çiçek takdim etti.