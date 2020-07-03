Kontakt lensten virüs bulaşır mı

Dr. Bülent Kahraman, ateş ve öksürük gibi şikayetleri olan kişilerin koronavirüs riski nedeniyle bir süreliğine kontakt lens kullanımını kesmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Koronavirüs hastalarının yüzde 5'inde ateş ve öksürük belirtilerinin görülmediğini kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman, “Hasta nefes darlığı ve gözde kızarıklık belirtileriyle bize başvurabiliyor. Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı yokken koku duyusunda azalma gibi belirtilerle de gelebiliyor. Bulaş şekli genel itibariyle havadan olsa da, temasla da mümkün olabiliyor. Bir zemine bizden önce Covid-19 hastası temas ettiyse, daha sonra biz oraya elimizle dokunup sonra elimiz ile yüzümüze, burnumuza, dudağımıza ya da açık yaramıza temas ettiysek hastalık kolaylıkla bize geçebiliyor. Virüsün normal zeminde yaşama süresinin 3-4 saat olduğu belirtiliyor. Koronavirüs, ısıya dayanıksız ve 75 derece sıcaklıkta 5 dakikadan fazla yaşayamıyor. Açık havada güneş ışınlarından da etkileniyor. 1 metre mesafede hapşırma, öksürük ve yüksek sesle konuşma virüsün bulaşmasına yol açıyor” dedi.

Gözdeki kızarıklık gibi bazı olumsuz şikayetlerin Koronavirüs belirtisi olabileceği şüphesiyle ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Bülent Kahraman, lens kullanımı ile ilgili şu uyarılarda bulundu: “Hiçbir hastalığınız yokken gözde kızarıklık başlarsa, hafif bir bulanıklık varsa ve belli belirsiz bir rahatsızlık veriyorsa lens kullanımını hemen kesmelisiniz. Sağlıklı bir kişide kontakt lens kullanımının Koronavirüs kapma ihtimalini artırdığına dair henüz bir yayın yok. Ama hastalık başladıysa lens kullanımı hemen kesilmeli. Bu kişilerde lens kullanımını önermiyoruz. Kişi öksürüyor ve ateşi yüksekse, ‘Artık lens takma' diyoruz. Özellikle lens takıp çıkarırken ellerin uzun süre, normalden daha fazla yıkanmasını tavsiye ediyoruz. Lens solüsyonunda bekletme süresini de 12 saat civarı olarak öneriyoruz. Lenslerin farklı kullanım süreleri vardır. Mesela aylık lensleri kişi 1 aydan fazla kullanıyor. Biz bu lensleri önermiyoruz. En çok tavsiye edilen, günlük kullanıma yönelik lenslerdir. Eğer kişinin gözlerine uygunsa bu dönemde günlük lenslerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.”