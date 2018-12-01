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Konteynırın altında kalan 2 kişinin ölümüyle ilgili tır şoförü tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde fabrikasında tır dorsesinden devrilen konteynırın altında kalan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikasında tır dorsesinden devrilen konteynırın altında kalan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında tır dorsesinden devrilen konteynırın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sonra 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan tır şoförü Fırat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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