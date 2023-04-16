Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 3 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması soncu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gemlik istikameti Çağlayan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Ö. idaresindeki 16 BBF 670 plakalı hafif ticari araç Çağlayan kavşağına geldiğinde sürücüsünün kontrolden çıkarak yol ayrımında takla attı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, hemen arkasında seyreden Gonca Y.'nin idaresindeki 16 AIJ 06 plakalı otomobil ise takla atan araca çarpmamak için son anda manevra yapıp refüje çarpıp durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yararlılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.