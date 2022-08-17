Kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı: 4 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Balıkesir Otoyolu'nda Bursa istikametine seyreden Baran Sönmez idaresindeki 16 ANC 413 plakalı kamyonet, yolun 118. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Yolun boş olması faciayı önlerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Baran Sönmez ile araçta bulunan Mustafa Sinan Özdoğan, Osman Sancar ve Gamze Yakar yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.