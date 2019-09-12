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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgilere göre, Bursa-Ankara yolu Kalburt mevkiinde Hakan Ö. yönetimindeki 16 JFS 86 plakalı otomobil, Bursa'ya doğru seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sürücü ve yanında bulunan kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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