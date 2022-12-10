Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil koruma demirlerine çarptı. Kaza sürücü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Batuhan K.(22) yönetimindeki 16 CED 35 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu ortasındaki orta refüje çıkan araç, koruma tellerine çarparak durabildi. Kazada sürücü Batuhan K. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.