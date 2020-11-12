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Kontrolden çıkan otomobil TIR'a yandan çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü TIR’a çarptı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç karşı yola uçarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa-Yalova üzerinde Ovaakça mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AN 6522 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaybetmenin etkisiyle İhsan P., (21) idaresindeki araç Hüseyin İ., (56) idaresindeki 41 YN 804 plakalı TIR'a yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola uçarak bariyerlerine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından araç sürücüsü İhsan ve yolcu Mehmet B., (31) yaralı olarak Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, TIR şoförü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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